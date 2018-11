Mis saab, kui geid ja lesbid otsustavad üheskoos lapse saada? „Meiesuguste inimeste kohta pole ühtegi seadust!”

„Heterotel on üldiselt üsna selge tulevikuvaade: nad kohtuvad kellegagi, võib-olla abielluvad, saavad lapsi. Homodel pole selles osas mingit väljavaadet. Lapsi ei ole, suhteid peab tihti lähedaste eest varjama, mõnikord lükkab pere homoseksuaali eemale. Ka nemad soovivad kellegagi pikalt koos elada, tahavad olla peres aktsepteeritud ja elus edasi minna,” kirjeldab Artur mõtteid, mis tal umbes kuus aastat tagasi tekkisid. Ta oli oma mehega mitu aastat koos olnud, heal järjel, üle 30 aasta vana, lapsi soovis ka partner.

Lugu, mis pidi nii Arturile kui Tiinale tooma ellu lapse näol palju rõõmu, pöördus peagi aga kahe homoseksuaalse paari vaheliseks tüliks. Lepitamatud vanemad pöördusid kohtusse, kuid Arturi sõnul on sotsiaalsüsteem tugevalt emade poolt. Lisaks pole midagi peale hakata, kui ema kohtu korraldusi lihtsalt ei täida.

"Ma tean, et Eesti praegune valitsus pole liberaalne, aga nad peaksid vastutuse võtma, sest praegu pole mingit seadust ega reeglit meiesuguste inimeste kohta. Aga me oleme olemas!"