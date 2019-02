Mis ühendab pistisevõtjat, narkoärikat, peksjat ja pedofiili? Keskerakond

Endine põllumajandusminister Ester Tuiksoo sai valiku – kasutada tasuta ja määramata ajaks kas korter 61 või 101. Ta valis esimese ja Merko ülemus Toomas Annus seisis selle eest, et Tuiksoo selle meelehea ka saaks. 2006. aastal nägi Tuiksoo vaeva, et Annuse äriühing võidaks ministeeriumi välja kuulutatud hanke. Ministeeriumi asekantsler vaidles küll vastu Annuse ettevõtte võitjaks kuulutamisele, aga Tuiksoo sai ikkagi oma tahtmise. Samuti Annus. 2006. aasta 26. septembril helistas Tuiksoo Annusele ning ütles, et läheb peaministriga kohtuma ja rendilepingu sõlmimisega ollakse lõpusirgel. Annus küsis, kas pakkumisi tuli hankele piisavalt, et „mingit jama ei tuleks”. Tuiksoo vastas, et rendilepingut „üle ei maksa forsseerida, sest muidu võib imelik paista”. Umbes nädal hiljem otsis kapo läbi Merko ruumid. Tuiksoo helistas Annusele ja andis teada, et ehkki läheb konkursiga edasi, siis „sellest teisest asjast (korterist) ta loobub”, seisab kohtuotsuses. Tuiksoo mõisteti pistisevõtmises süüdi. Tuiksoo jõudis Keskerakonnaga korraks liituda ja sealt lahkuda, ent teist korda liitus ta parteiga mullu augustis. Tuiksoo karistus on kehtiv veel 2020. aastani.

Aigar Ojamets tungis kallale oma tütrele. Ta tõstis lapse maast üles, raputas teda ning viskas vastu põrandat. Seejärel viskas Ojamets aluspesu väel oleva tütre välisuksest välja. Oma alaealiste laste juuresolekul tungis ta kallale ka oma abikaasale, tõmmates ta voodist põrandale ning kägistades. Ojamets surus esimese ettejuhtuva riideeseme abikaasa suule, et tema karjumist summutada.

Jaan Mölder oli 2009. aastani Paldiski linnapea. Ta koondas endale lähedased linnavalitsuse töötajad, kelle koondamistasud ja preemiad läksid linnale maksma ligi 90 000 eurot. Neli koondatut kuuest võttis Mölder kümme päeva hiljem tööle tagasi samu ülesandeid täitma. Kohus mõistis Möldri omastamises süüdi. Kuriteo sooritamise ajal Mölder ühtegi erakonda ei kuulunud. Kui ta eelmise aasta alguses Keskerakonnaga liitus, ütles partei Harjumaa piirkonnajuht Värner Lootsmann ERR-ile, et Möldril on „kahtlemata rohkelt kogemusi, mida poliitikas rakendada”.