IRL-i ühe peamise ideoloogi Ken-Marti Vaheri Luksemburgi siirdumine on vaid üks märk käegalöömise meeleolust.

Enne laupäevast IRL-i suurkogu istungit on paljud pilgud pööratud sellele, kummast saab valitsuserakonna uus esimees, kas Helir-Valdor Seederist või Kaia Ivast. Erakonna juhtimist silmas pidades on aga olulisemgi, kes on otse juhi seljataga ehk juhatuses.