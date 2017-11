Mitu seltskonda kuulab Eestis maad uue erakonna loomiseks

„Eesti poliitmaastiku hetkeolukord võib viia inimesi mõttele järgmisteks valimisteks mõne uue poliitilise jõuga välja tulla.” Nii sõnas Juhan Kivirähk novembri keskel avaldatud erakondade toetusarve analüüsides. Eesti Päevalehe andmetel on uue partei sünd üsna tõenäoline, sest mõned seltskonnad on neid mõtteid omakeskis juba pikemat aega veeretanud ja jõudnud kõrtsilauajuttudest kaugemale. See tähendab, et lähiajal peaksid nad hakkama otsustama, kas 2019. aasta kevadel toimuvate parlamendivalimiste jaoks tuleks raha ja hääli korjama hakata.