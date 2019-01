Moetehnoloog: kus on uus tõmblukk?! Mood on 30 aastat kohapeal tammunud

„Te ei saa minust mööda vaadata – ma helendan,” tutvustab end sakslanna Lisa Lang, kelle valis ajakiri Forbes mullu tehnoloogiavaldkonnas Euroopa 50 mõjukaima naise sekka. Tema ettevõte ThePowerHouse nõustab moeettevõtteid tehnoloogia kasutamisel. Tallinna loomeinkubaatori kutsel esines ta möödunud nädalal Tallinnas ning Tartus sTARTUp Dayl.

Esimene leiutis, millega sa tähelepanu püüdsid, oli jakk, millele sai sõnumeid saata. Mida see endast täpsemalt kujutab?

Jaki seljaosal on eri värvi leedlambid. Lambikeste värvi saab muuta, saates sõnumi. Näiteks saadad sõnumi #roosajasädelev ning seepeale muutuvad lambid roosaks ja hakkavad vilkuma. Jaki mõte oli vähendada barjääri inimeste ja tehnoloogia vahel ning näidata, et ei pea õppima C++ programmeerimiskeelt, et oma jakki seadistada. Isegi mu vanaema oskab tekstsõnumit saata. Inimesed nägid, et nad saavad midagi muuta. Üritustel käies oli see ka hea vestluse alustamise teema.