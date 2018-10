Möödunud aastal osteti vaid 63% kodusid laenuga. Kas eestlased on rikkaks saanud või ei anna pangad enam laenu?

Celial (nimi toimetusele teada – T. J.) on Tallinnast 30 kilomeetri kaugusel asuvas külas korter. Avara planeeringuga kahetoaline elamine täiesti kobedas kolmekorruselises kortermajas. Tõsi, maja on ehitatud 1980-ndate lõpus, aga häda pole sellel midagi: hiljuti pani ühistu peale uue katuse ja varsti saab korda ka fassaad. Küla on tegus: seal on kool ja lasteaed, heakorra ja ühisüritustega tegeleb aktiivne külaselts. Majade ees on korras lillepeenrad ja keegi ei viska prügi maha. Tallinnasse sõiduks kulub pool tundi või sutike rohkem.

Viimased poolteist aastat on Celia püüdnud oma korterit müüa. Tehing venib ja venib ning mitte ostja puudumise tõttu. Tanel (nimi samuti toimetusele teada) on püüdnud seda poolteist aastat osta.