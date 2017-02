Liivi Laose ja Raul Altmäe eestvõttel peetakse taas mälestusteenistus.

Veidi üle pooleteise aasta tagasi poeg Rasmuse vähile kaotanud Liivi Laose ja Raul Altmäe eestvõttel toimus möödunud aastal Oleviste kirikus mälestusteenistus vähi tõttu lahkunud laste mälestuseks. Toonane mälestamine oli seotud rahvusvahelise vähihaigete laste päevaga ja korraldati selle eelõhtul, 14. veebruaril 2016. „Kuna tagasiside on olnud positiivne ja meie käest on uuritud, kas me ei tahaks seda laiendada kõikidele meie hulgast liiga vara lahkunud lastele, siis otsustasime, et teeme seda ka sellel aastal,” ütles Laos.