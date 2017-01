Eesti lapsed tarvitavad raviks üha rohkem antidepressante ja rahusteid. Korralikku ülevaadet depressiooni esinemisest lastel ei ole Eestis aga tehtud.



Riik ei tea ka täpselt, kui palju on noortega tegelevaid tugispetsialiste. Hinnanguliselt ei pruugi umbes viiendik neist ameti kvalifikatsiooninõudeid täita.



Septembris, pärast psühhiaatrite pikka sihipärast tööd avati Tallinnas Norra raha abiga laste vaimse tervise keskus, kuhu on juba ligi pooleaastane järjekord.

Eelmisel aastal kirjutati 12–19-aastastele lastele 10 385 antidepressantide ja rahustite retsepti, neli aastat tagasi oli see arv 6745. Korralikku ülevaadet depressiooni esinemisest Eesti laste seas aga polegi. Sümptomina on see küll kirjas tervise arengu instituudi uuringus, mis uurib koolilaste käitumist, ent depressiooni kui haiguse noorte seas esinemist uuringutes pole. Teada on, et tahtlike enesevigastuste arv kuni 19-aastaste seas on suurenenud: tunamullu oli see 488, mullu 640. Riigikontrolli andmeil ei jõua aga ligi 20% lapsi isegi mitte tavalisse tervisekontrolli.

Norra riik on Euroopa programmide kaudu viimastel aastatel Eesti laste vaimse tervise muresid ligi üheksa miljoni euroga toetanud. Selleks et teada saada, mida sellega saavutatud on, tellis sotsiaalkindlustusamet uuringu.

Selle kohaselt esineb kurbust ja/või masendust igal nädalal 40% 11–15-aastastel lastel. Selgus aga, et riigil pole teavet, kui palju tugispetsialiste üldse (põhi)koolides töötab, ning seetõttu pole tagatud, et laste erivajadused ja mured oleksid kvaliteetselt ja asjakohaselt märgatud.