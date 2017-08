Mustvees muutis tundmatu aine kured lennuvõimetuks

Möödunud laupäeval said vabatahtlikud loomapäästjad Aimar Paenurm ja Kelly Ardan oma Facebooki lehele Seltskond Käppadel kirja, et Mustvee kandis on juba pea kaks nädalat ringi jalutanud neli toonekurge, kes ei saa lennata, sest nende suled on kokku kleepunud.

„Kurgede suled olid koos kollaka-beežika ainega ja kokku kleepunud. Nad jalutasid autopesula hoovi peal inimeste juures, kes neid toitsid. Kured olid nii näljased, et võtsid kala otse inimeste käest,” ütles Paenurm.