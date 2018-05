Muuseumiööl vonklesid muuseumi uste taga pikad järjekorrad

Kui palju külastajaid kogunes, pole korraldajatele veel lõplikult teada, sest poolte muuseumide sellekohane info ei olnud eilseks veel laekunud. Uste taga loogelnud järjekorrad lubavad kinnitada, et inimeste huvi vähemaks ei ole jäänud. „Samas on palju kuulda olnud, et läbijooksmist on igal aastal vähem – külastajad tulevad ja süvenevad, võtavad aega, naudivad,” ütles muusemiöö esindaja Triin Männik. „Silmatorkavalt palju oli selle aasta muusumiööl lastega peresid.”