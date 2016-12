Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht Olle Selliov: oluline on, et abivajajatel on koht, kuhu abi saamiseks pöörduda.

Foto: Andres Putting

Seitsmes maakonnas vahetub naiste tugikeskuse teenusepakkuja, sest riik ei eraldanud rohkem raha.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht Olle Selliov kinnitas eile, et kõikidele naiste tugikeskustele on teenusepakkuja leitud. „Ootame kahelt partnerilt veel lepingutele allkirju, kuid oluline on, et teenus on tagatud,” kinnitas Selliov.

Seitsmes maakonnas (Harju-, Ida-Viru-, Valga-, Jõgeva-, Tartu-, Pärnu- ja Saaremaal) jätkavad teenuse osutamist senised tugikeskused. Viide maakonda (Võru-, Põlva-, Viljandi-, Lääne- ja Hiiumaa) on oma tegevust laiendanud seni teistes piirkondades tegutsenud tugikeskused. Kolmes maakonnas (Lääne-Viru-, Rapla- ja Järvamaal) hakkavad teenust osutama uued teenusepakkujad.