Tugikeskuste argipäeva kuulub ülekoormus, väsimus, läbipõlemisoht, töölt lahkumine, tööseadustiku rikkumine.



Töötajad peavad sageli valima, kellele pisikesest eelarvest abi pakkuda.



Teadmatus tuleviku ees vähendab motivatsiooni.

„Meie ei tohi haigestuda. Kuna oleme MTÜ, siis me seda endale lubada ei saa. [- - -] Meil on õnneks mitu töötajat. Palgad on seetõttu väiksemad, kuid me saame vahetada, olla kellegi asemel, kui keegi peaks haigestuma. [- - -] Puhkuseid me ei saa ju. Me oleme tähtajalise lepinguga. Käsunduslepingu alusel ei ole puhkust ette nähtud.”