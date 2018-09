Näitlejanna ristiretk. Anonüümne mõnitamine läks Perekooli „kägudele” kalliks maksma

Ämmaemandate ühingu kurikuulus portaal Perekool on koht, kus vähegi tuntud inimesi on aastaid karistamatult mõnitatud. Anonüümsed kommenteerijad, kes kõik on foorumis nimega Kägu, teevad sageli postitusi, milles esitavad provotseerivaid väiteid mõne tuntud inimese kohta ning kutsuvad seejärel teisi kommenteerima ohvriks valitu välimust, pereelu, suguelu, käitumist, oletatavaid motiive. Ühtmoodi saavad lapsed, abikaasad, elukaaslased. „Personaalteemad” koondavad sageli kümneid lehekülgi värvikat materjali, sadu kommentaare, mida kümned tuhanded inimesed innukalt loevad.