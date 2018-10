Näljane ida. Tükike Eestit, kus ikka veel kogunetakse hommikuti leivajärjekorda

Aseri on paradoksne paik. See Soome lahele vaatav umbes 1600 elanikuga alevik on pikitud tühjade majadega. Sel hommikul, kui sinna sõidan, kõnnib külavaheteel mõni üksik elanik. Eemalt paistab hingemattev miljoni-dollari-vaade: rannik, meri. Pesuehtne tuulepealne maa.