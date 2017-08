Narkomaanid surevad seal, kus pole süstlavahetuspunkte

Kõige rohkem narkootikumi üledoosist põhjustatud surmi juhtub Tallinna magalapiirkondades, kus elavad sotsiaal-majanduslikult kehvemal järjel inimesed ega ole süstlavahetuspunkte, selgus politsei statistikast.

Tänavu jaanuarist juulini on Eestis uimasti üledoosi tõttu surnud 63 inimest, neist 38 Tallinnas. Mustas statistikas hoiavad kahte esimest kohta Lasnamäe (15 surma) ja Põhja-Tallinn (10). Põhja-Tallinnas on seejuures kõige rohkem surmi olnud just Sitsi asumi piirkonnas, mille elanikud sõdivad süstlavahetuspunkti rajamise vastu.

Peamine üledoosi põhjustaja on fentanüül segatuna teiste ainetega, näiteks amfetamiini ja diasepaamiga, aga üksikutel juhtudel ka kokaiini või metadooniga. Jõgevamaa Puurmani valla juhtumis saadi üledoos GHB-st, nn korgijoogist.