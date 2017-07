Narvas askeldavad juustusüstikud. Venemaal keelatud Eesti juust jõuab Peterburi turule tänu lihtsatele narvalastele

Peamiselt Eesti juustu täis laaditud käruga ostja on Narva poodides juba ammu tavaline. Narvalaste hulgas on levinud arvamus, et see on kindlasti Peterburist tulnud külaline, kes ostab lemmiktoiduainet endale, oma perele, sõpradele ja töökaaslastele. Tegelikult müüakse ostetud juust enamasti edasi Peterburi poodidele ja seda toimetavad korraga lubatud viie kilo kaupa üle piiri kümned narvalased, teenides niimoodi üsna tagasihoidlikku tulu ja riskimata eriti millegagi.