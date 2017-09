Kuigi meie panus NATO-sse on väike – me oleme väike riik –, on Baltimaad, Eesti nende hulgas, NATO-le üks keerulisemaid proovikive, eriti arvestades meie agressiivset idanaabrit Venemaad. Piirkonnas on NATO lahingugrupid ja suurem kohalolu, aga Eesti poliitikud tahavad ikka veel öelda, et vajame rohkem julgeolekut, rohkem heidutust jne. Millal võiksite öelda: kuulge, eestlased, meil on kõik kaetud, võite rahulikumalt võtta?

NATO-l on tõsiseltvõetav heidutus Eesti, kõigi Balti riikide ja kogu alliansi jaoks. See heidutus on tõsiseltvõetav tänu sellele, et oleme vastanud väljakutsetele, olukorraga kohanenud. NATO on alati olnud ootel, valvas ja kohenemisvõimeline, kui asjaolud on muutunud. Baltimaades tehtu on olnud kaalutletud, proportsionaalne ja tasakaalustatud vastus piirkonna julgeolekumuredele