NATO tippkohtumise otsuseid ähvardab varjutada Trumpi rahanõue Euroopa riikidele

Pärast seda kui Ameerika president Donald Trump võttis oma allkirja maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 ühisavalduselt tagasi, on ärevil pea iga riikide ühendus, millesse Ameerika kuulub. Nende seas on ka NATO, kus hetkel palavikuliselt lepitakse kokku juuli alguses toimuva tippkohtumise lõppseisukohti. Kõige suurem küsimus on, kuidas tulla Trumpi kriitikatulest läbi nii, et otsused, mis NATO-l kindlasti on vaja teha, kahjustada ei saa.