Prokuratuur esitas eile neljale ettevõtjale süüdistuse erasektori korruptsioonisüütegude toimepanemises.

„Kohtusse on jõudnud kaks erasektoris altkäemaksu võtmise süüdistust. Nende juhtumite uurimise üks olulisi eesmärke on olnud ka majandussfääris ausa konkurentsi tagamine,” ütles riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ja lisas, et korruptsiooni puhul arvatakse automaatselt, et sääraseid juhtumeid on ainult riigisektoris, kuid see pole alati nii.

Ühes kriminaalasjas süüdistab riigiprokuratuur kahte omanikujärelevalve esindajat selles, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse rekonstrueerimistööde tegemise asjus on nad alates 2015. aasta jaanuarist töövõtjalt nõudnud kokku 60 000 eurot altkäemaksu.

Teises kriminaalasjas sõlmiti 2014. aasta septembris Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti ja ettevõtte vahel ehituse töövõtuleping Narvas asuva haridusasutuse evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamiseks. Kohtueelse menetluse käigus on tuvastatud, et altkäemaksu suurus oli 600 eurot.

Mõlema kriminaalasja kohtueelset menetlust tegi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo, kohtus hakatakse neid arutama veebruaris.