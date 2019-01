Kahe maailmasõjaga on erinevate allikate andmetel pandud Läänemerre 80 000 kuni 180 000 meremiini, neist ligi kolmandik Soome lahte. Alates mereväe taasloomisest 1993. aastal on Eesti mereterritooriumil kahjutuks tehtud umbes 1300 lõhkekeha – meremiine, torpeedosid, lennukipomme.

Võib jääda mulje, et mereväel on laevastik vaid miinitõrjeks, mis on osati ka tõsi.