Eesti kõrgeim auaste avab kaitseväe juhatajale Riho Terrasele võimalused kõrgeks rahvusvaheliseks karjääriks.

President Kersti Kaljulaid ülendas Eesti kaitseväe juhataja Riho Terrase üleeile nelja tärni kindraliks. Sellega on paari kuu pärast 50-aastaseks saaval Terrasel nii ametikoha kui ka auastmete poolest saavutatud Eesti kaitseväe lagi – kõrgemat kohta ei ole. Ka tema viie aasta pikkust ametiaega on kaks aastat pikendatud, mis on pikim võimalik aeg.

Ent Terrasel on jäänud kaitseväe juhatajana teenida veel veidi alla kahe aasta – neli tärni määrati talle varem kui kellelegi teisele Eesti kaitseväe ajaloos. Kui Aleksander Einseln 1995. aasta detsembris kindrali auastme sai, saadeti ta samal kuul erru, Ants Laaneots sai kindralina kaitseväge juhtida viis kuud.