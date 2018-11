Neljatunnine arutelu valitsuskriisi ei lahendanud. Ratase valitsuse seni kõige keerulisem tuleproov jätkub

Eile õhtul pärast kella kaheksat lõppes kolme valitsuserakonna juhtide kriisikoosolek. Peaminister Jüri Ratas ütles Eesti Päevalehele, et ränderaamistiku asjus ollakse endiselt eri meelel.

Ratas on varem sõnaselgelt ja korduvalt avalikkuse ees öelnud, et tema arvates võiks Eesti ÜRO ränderaamistikuga edasi minna. Väiteid, et raamistik on õiguslikult siduv ja toob Eestile kaasa uusi kohustusi, oli ta nimetanud valeuudisteks ja vaenuõhutamiseks. Seega võis järeldada, et ta mõistis hukka Isamaad ja toetas pigem sotse. Samal ajal tahtis ta aga mõlema erakonnaga kuni valimisteni koos vastu pidada. Kas ja kuidas see võimalik on?