Niine kliinikut kontrollinud haigekassa töötaja ja kliinikut juhtiv arst on vanad tuttavad

Haigekassale topeltarvete esitamisega ajakirjanduse tähelepanu pälvinud nahakliiniku juhtiv arst Marianne Niin ja kliinikule järelevalvet teinud haigekassa töötaja on sõbrannad ülikooli päevilt.

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht, et ETV „Pealtnägija” saates avalikustatud Niine nahakliiniku pettus osutus ulatuslikumaks ja organiseeritumaks, kui esiti tundus. Haigekassale topeltarvete esitamist tõendasid selleks ajaks juba sadakonna patsiendi arved. Pärast leheartiklit andis samast leiust lehele teada veel kümmekond inimest. Kliiniku tööga kursis inimesed kinnitasid, et tegu polnud juhusliku eksituse, vaid teadliku kelmusega.

Samal ajal sai Eesti Päevaleht veelgi konfliktsema vihje. Niine nahakliiniku telgitaguseid hästi tundev inimene rääkis väljaandele, et pettusest olevat algusest peale teadlik ka haigekassa. Anonüümseks jääda sooviv allikas (nimi toimetusele teada) ütles, et Niine nahakliinikut kontrollinud haigekassa usaldusarst olevat Marianne Niine hea tuttav, kes on kliiniku skeemist teadlik 2014. aastast, ajast, kui haigekassa sõlmis kliinikuga lepingu. Haigekassa töötaja olevat kliinikule lausa öelnud: laske käia!