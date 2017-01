Eesti allilma juhi Nikolai Tarankovi surnukeha leidis rohkem kui ööpäev pärast tapmist sinna "juhuslikult sattunud murelik kodanik".



Riigiprokuratuur saatis reedel Pärnu maakohtusse Tarankovi tapmises süüdistatava Juri Vorobei kriminaalasja.

13. septembri varahommikul kl 5 paiku läks Eesti allilma liidriks nimetatud Nikolai Tarankov Läänemaale Saunja lahe äärde kalale, nagu talle oli tavaks saanud. Ta käis seal tihti, nii üksi kui ka autojuhiga. Tarankov ei osanud aimata, et seekord pidanuks ta autojuhi-ihukaitsja kaasa võtma. Probleeme justkui polnud. Ta ei osanud ohuks pidada ka varasemaid sõnelusi ja tuliseid vaidlusi oma ristipoja Juri Vorobeiga (36), kes on tema ammuse sõbra, praegu narkokuriteo eest vangis istuva Viktor Vorobei poeg. (Narkokuriteo eest on vangis ka Juri ema Svetlana Vorobei, vt lisalugu.) Pealegi teadsid kõik Tarankovit tundnud inimesed: sel ajal, kui Kolja on kalal, ta probleeme ei lahenda ega ole mõtet teda tülitada. Kuritegelikes ringkondades oli ka teada, et kui Kolja on midagi otsustanud, siis nii jääb.