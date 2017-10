Noarünnaku käigus maha lastud Jaanus Käärmann oli ilmselt vaimselt haige

Eile Tallinnas Vabaduse platsil politseinikke noaga rünnanud Jaanus Käärmann (33) polnud ilmselt vaimselt terve. „On alust arvata, et tõenäoliselt oli noaga liikunud mehe käitumine tingitud tema vaimsest tervislikust seisust,” nentis Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern eile õhtul.

Sotsiaalmeediast nähtub, et Käärmann nägi enda ümber vandenõusid. Näiteks kirjutas ta, et USA suudab jälgida igat meie liigutust, kasutades satelliite ja mikrolaineid, wifit ja valgust. Sellised postitused ilmusid tema sotsiaalmeediakontole oktoobri viimastel päevadel. Facebooki ja Twitteri vahendusel on Käärmann kuulutanud, et inimesed on programmeeritud ja kontrollitud. Ööl vastu teisipäeva kirjutas ta: „Mina ja mu pere surnud. Tehke, et see loeks midagi.”