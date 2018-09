Noor eesti teadlane valmistab Ameerikas päikesest ja õhust täisväärtuslikku toitu

Mariliis Holm, kas te selgitaksite lihtsale inimesele otsast peale, millega te tegelete?

Suure pealkirjana võib öelda, et see on toidu tulevik ja aeglane toit igapäevaseks söömiseks. Viimased poolteist aastat oleme tegelenud vetikatega. Alguses tundub see kõigile jube naljakas: kas sa käid neid rannast korjamas? Tegelikult teeme ühe grupiga vetikatest toitu, mis oleks kõige keskkonnasäästlikum – oleks hea nii sulle, mulle kui ka kogu planeedile. Olen ligi kümme aastat olnud tegev toidutööstuses ja viimased paar-kolm aastat mõelnud, et midagi peaks toidu tulevikuga ära tegema. Jõudsin arusaamisele, et vetikad on selleks kõige parem viis.