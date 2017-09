Noor naine pidi loobuma töökohast, sest linn ei anna invatransporti

Svetlana on aktiivne noor kõrgharidusega naine, kes liikumispuudest hoolimata üritab töötada ja veel edasigi õppida. Plaane on mitu, kuid nüüd on selgunud, et kõik need tuleb maha matta, sest Svetlana ei pääse oma Lasnamäe kodust liikuma.

Svetlana põeb sclerosis multiplex’i, progresseeruvat kesknärvisüsteemi haigust. Viimasel ajal on haigus süvenenud ja Svetlana jaoks on liikumine keerulisemaks muutunud. Kohtume temaga enne ta taastusravi seanssi. Taksost aitab tal väljuda pensionärist ema. Tema najal saab Svetlana aeglaselt astuda. „Üksi ma kahjuks tänaval liikuda enam ei saa. Mul tekivad tasakaaluhäired ja käed on ka nõrgad,” kahetseb Svetlana. „Kodus liigun enda ees lükatava rulaatoriga ja seintele toetudes.