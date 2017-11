Noored e-valimistest: esimene kord tuleb ikka kohale minna (aga ma ei tea PIN-koode ka)

1794 oli see number, mis oli mul mõttes mõlkumas, kui sõitsin Kehra gümnaasiumisse kohtuma üheksanda ja kümnenda klassi õpilastega. 1794 16- ja 17-aastast noort inimest otsustas nimelt oktoobrikuus kohalikel valimistel kasutada e-hääletamise võimalust, nii näitab riigi valimisteenistuse statistika. Tegemist oli esimese korraga, kui sellises vanuses noortel inimestel üldse tekkis võimalus hääletada, siseministeeriumi valijate statistika järgi oli neid kokku 24 334. See tähendab, et e-hääletas neist 7,3%, mis on üle kahe korra väiksem protsent võrreldes keskmisega – 16,9%.