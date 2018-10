Noored pätid 15 aastat hiljem: mõni firmajuht ja pastor, kuid enamik siiski kurjategijad

Eesti Ekspress kirjutas eelmisel nädalal uut tüüpi erikoolidest pajatavas artiklis, et need koolid on teiste nimede all tegutsenud juba aastakümneid. Ent kunagi polevat süsteemselt uuritud, mis saab sellistest koolidest läbi käinud lastest tulevikus. „Kus nad on aasta, viie, kümne pärast? Kes on elus joonele saanud, kes on vanglas, kes süstla otsas? Keegi ei tea,” väitis ajaleht. Tegelikult on neid küsimusi uuritud küll ja tulemused panevad mõtlema.