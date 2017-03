Haaberstis Astangul laskemoonaladude lähedal kogunes laupäeval sadakond inimest, et sealset metsareostust koristada.

Kohale tulnute hulgas oli eriti palju Tallinna noori. Pärast kolme tundi koristamist pakuti kõigile vabatahtlikele talgusuppi. Tallinna linna noortevolikogu esimees Triinu-Liis Paabo ütles, et Astangu piirkonnas kasvab kaks Eesti rangeima kaitse alla kuuluvat taime: rohe-raunjalg ja püstkivirik. Seetõttu on eriti kurb, et ses kandis vedeleb suures koguses autorehve, vanu aknaraame ja olmeprügi. Peale selle talvituvad laskemoonaladudes nahkhiired.

Nõmme õpilasesinduste liidu esimehe Anett Veske sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et inimeste rumaluse koristamiseks tuleb talgud korraldada. „Me ei suuda aru saada inimestest, kes viivad jäätmeid prügikogumispunktide asemel puhtasse loodusesse ja selle külma südamega sinna jätavad. See ei põhjusta ainult haruldaste taimede väljasuremist, vaid on ohtlik ka seal elavatele lindudele ja loomadele, kes prügi toidu pähe võtavad ning nii endale palju plasti ja muid kahjulikke jäätmeid sisse söövad – seetõttu ootab neid ees pikk ja piinarikas surm,” nentis Veske.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, kes samuti aktsioonil osales, sõnas, et Astangule on vaja panna teetõkendid, et prügistajad piirkonnale enam ligi ei pääseks.

Koristusaktsiooni algatas kohalik Mariann Rückenberg ning selle taga olid ka Tallinna linna noortevolikogu, Nõmme õpilasesinduste liit, AS Ragn Sells ja skautide Tallinna lipkond Siil. Ühinesid teisedki kohalikud aktivistid ja talgulised.

Foto: Karli Saul





Foto: Karli Saul





Foto: Karli Saul

Foto: Karli Saul

Foto: Karli Saul





Foto: Karli Saul