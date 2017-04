Noorma usutluses Reinkubjasele: meil ei ole tarvis koolitada PISA teste suurepäraselt tegevaid roboteid, vaid mõtlevaid inimesi

Saate „Rakett 69” tunamullune võitja, füüsikatudeng Karl Reinkubjas uurib teadlaselt Mart Noormalt, miks on teadusega tegelevad noored ühiskonnas vähem väärtustatud kui muud „staarihakatised”.



Noorma usub, et iga euro, mille paneme teadusesse ja haridusse, ei too tagasi mitte kaks, vaid 200 eurot, sest selle raha eest koolitame uut põlvkonda.

Mart Noorma, olete Tartu ülikooli õppeprorektor, töötate õppejõuna, olete algatanud ESTCube-1 projekti. Kas olete selle kõigeni jõudnud pigem külma kalkuleerimise teel või tänu sellele, et olete võimaluse korral härjal sarvist haaranud?

Ma käin koolides lastega rääkimas nii kosmosest kui ka kõrgharidusest. 9. ja 12. klassi õpilastele, kes tunnevad väga tugevat survet, et peab täpselt teadma, mida elus tahetakse, ütlen alati, et tegelikult see ei ole nii. Selles maailmas on lihtne loogika, kuidas edukas olla: pead olema igaks olukorraks valmis. Inimene on ju loomult laisk, aga kui valid ikka keerulisemaid proovikive, siis käib sellega kaasas vajadus pingutada ja ennast arendada. Mida rohkem oled oma teadmisi ja oskusi arendanud, seda põnevamad võimalused su ees avanevad. Mina tunnen juba pikemat aega, et mu ees on kõik teed valla ja häid pakkumisi on palju rohkem, kui suudaksin ette võtta.