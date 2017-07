Noorte pidu: jalg kõksub ja kõri õitseb

„Rõõm on tugevam kui vihm,” ütles president Kersti Kaljulaid eile umbes 75 000 laulu- ja tantsupeolisele, kes kolme päeva jooksul vihma ja tuult trotsisid.



XII noorte laulu- ja tantsupeo suurimast murest, ära jäänud tantsuetendusest sai Vabaduse väljakul ajalooraamatute vääriline eksprompt pidu.



Osalejate ja nende vanemate emotsioonid olid ülevad. „Helisen seest!” ütles üks lapsevanem.

„Lähme! Pidu toimub Vabaduse väljakul!” hõikavad sugulased Kairele juba arvuti tagant, kui ta Lääne-Virumaalt Kadrinast Tallinnasse jõuab. Kaire võttis pika sõidu ette, et näha esimest korda poeg Egertit rahvatantsu tantsimas. Piletid on ta ostnud teisele etendusele – sellelesamale, mis laupäeval ära jääb. Egerti ema Kaire, tema isa ja väike õde on õnnetud, ent siis tuleb teade alternatiivsest peost.