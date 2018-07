Noorte suvetöö ei käi enam põllul, vaid kontoris või poeriiulite vahel

Eesti Päevaleht otsis üles kõige tublimad ja töökamad noored üle Eesti, et nende tegemisi suve lõpuni iga päev EPL-i ja Delfi vahendusel jälgida. On ju kujunenud üsna endastmõistetavaks, et oma suvega midagi peale hakatakse. Keegi ei kahtle, et suvine töö on üks asjalikemaid ettevõtmisi, kuid kas küünilised vanakooliinimesed tööd kontorites ja poeriiulite vahel ka päristööks peavad? Noored annavad tänapäevase suvetöö kohta ise aru.