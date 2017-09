Nordica lennud on ära jäänud liiga pingelise lennukava ja hulga ootamatuste tõttu

Riiklikule lennufirmale Nordica on september olnud kannatuste kuu. Ettevõtet on kimbutanud ridamisi tehnilisi probleeme, mille tõttu on lennud ära jäänud ja hilinenud. Septembri alguses tabasid firma lennukeid rikked ja neli lennukit olid korraga rivist väljas. Nordica pidi tühistama 15 lendu ja veel hulk lende hilines. Möödunud esmaspäeval tabas Nordicat järjekordne rikete jada, mistõttu jäi korraga ära 11 lendu. Samuti on hilinemistega olnud väiksemaid sekeldusi.