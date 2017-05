Norra EL-i minister: Norra rahalisest abist Eestile võidame mõlemad

Norra eurominister Frank Bakke-Jensen ütleb, et enne üle-euroopalist digitaalset turgu võiks see tekkida Põhjamaades ja Eestil oleks selles suur roll.

Eesti saab 2021. aastani nii küberkaitse, keskkonna, tervishoiu kui ka sotsiaalkaitse valdkonnas kasutada ligi 70 miljonit eurot Norra toetust.

Norra Euroopa majanduspiirkonna ja Euroopa Liidu asjade ministri Frank Bakke-Jenseni sõnul on Eestil ja Norral palju ühesuguseid ülesandeid, mida saab koos lahendada.

Norra toetab Eestit aastail 2014–2021 kokku 68 miljoni euroga. Summa on periooditi järjest suurenenud. Miks? Kas me vajame järjest rohkem abi?

Tegelikult pikendame me perioodi viielt aastalt seitsmele, seega ei ole kasv nii suur. Enamik sellest summast kulutatakse selleks, et arendada koostööd meie naaberriikide vahel. Me kasutame neid summasid, et toetada vähem rikkaid EL-i riike. Norra jaoks on tähtis, et naaberriikides oleksid head demokraatlikud institutsioonid, tugev kodanikuühiskond.