Nutiparklasse pargiti salapärase päritoluga rattajuppe

Bikeepi töötajad avastasid üksikuid rattaid pargituna nii Ida-Tallinna keskhaigla juurest kui ka Nunne tänavalt. Üks üksik ratas oli ühest parklast hiljem teise paigutatud. Telefon, millelt pargiti, on välja lülitatud, mistõttu firmal puudub igasugune info teo ajenditest.

,,Mul ausalt öeldes puudub hea teooria, sest ei suuda välja mõelda, kes sellest kasu saaks,” tunnistas Bikeepi tegevjuht Kristjan Lind. ,,Ainuke võimlaus on Bikeepi laimamine, aga ka see tundub Tallinnas veidi uskumatu. Meil oli sarnane juhtum San Franciscos, kus oli selgelt tegemist laimukampaaniaga, aga saime ka seal kaamerate abil tõestatud, et tegu oli tahtliku halvas valguses näitamisega.”