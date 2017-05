Ökoarhitekti visioon: targad majad ja linnad toodavad kõik eluks vajaliku ise

Pariisis Viljakate Linnade projekte välja töötava Vincent Callebaut’ visiitkaardil on ametiks märgitud arhibiotekt. Eesti Päevaleht tegi visionääriga Tallinna kesklinnas ühe jalutuskäigu.

Hilishommikuses udus Tallinna linnahallile lähenedes läheb belglasest ökoarhitekti ja linnaplaneerija Vincent Callebaut’ mõte tööle. Kuidas saaks selle vana ja funktsioonita rajatise uuesti elule puhuda?

„Ehitada tuleb nii, et maja ise tagab enda ülalpidamiseks vajaliku energia, selleks on meil välja töötatud uued ökoloogilised süsteemid,” ütleb ta. Just nii mõtleb üle maailma tuntud tulevikuprojektide eestvedaja Callebaut, kelle eesmärk on aidata kujundada vanadest ajaloolistest linnadest ökoloogilised keskkonnad ja võidelda pikas perspektiivis ka kliimamuutuse vastu.