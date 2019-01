„Oksendamine võib peegeldada ämma vastumeelsust lapse saamisele.” Eesti haiglates levitatakse agaralt umbluukirjandust

„Oksendamine võib peegeldada vastumeelsust lapse saamisele, kusjuures vahel ei pruugi see olla naise enese vastumeelsus, vaid kellegi lähedase – mehe, ema või ämma oma.” On jahe detsembrikuine õhtu ja lapseootel Kristi ei saa päris täpselt aru, mida ta just luges. Kas tõesti võib ämma vastumeelsus lapsesaamisele kutsuda temas esile oksendamist? Kuidas saab seda loogiliselt selgitada?

Ega ei saagi. Kristi kätte sattus selline infokandja Pelgulinna sünnitusmaja rasedate joogas. Joogaõpetaja pakkus vabatahtlikele asjakohast kirjandust ning Kristi seda ka soovis. See, milliseks osutus raamatu sisu jahmatas Kristit omajagu.