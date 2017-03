Paljud firmad on Vene rahapesu masinavärki sattunud vastu tahtmist Venemaa äripartnerite tõttu.

„Tegime töö, esitasime arve ja maksja oli hoopis teine firma,” ütles rahapesu masinavärki vastu tahtmist tõmmatud firma Olimzari juht Emzari Mikelaišvili. Teda üllatas, et nimekirjas on nii vähe tehinguid. Veel mõni aasta tagasi oli Venemaaga äri ajades üsna tavaline, et arve tasub mõni Belize’i kirjutatud firma, mitte see, kellele teenust osutati.