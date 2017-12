Omadele võõras, võõrastele oma. Türgi jätab Eestis elavad presidendivastased passist ilma

Aasta tagasi ööl vastu 16. juunit uinus Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumis õppiv türklane Mustafa Özdemir rahulikult. Ent hommikul ärgates nägi ta uudistest, et kodumaa on vahepeal tundmatuseni muutunud. Grupp sõjaväelasi üritas võimu enda kätte haarata ja ehkki see neil ei õnnestunud, sai surma üle 300 inimese ja vigastada 2000.

Riigipöördekatsest napilt eluga pääsenud president Recep Tayyip Erdoğan leidis kiirelt süüdlase: gülenistide liikumine Hizmet (Teenistus), millel on riigis miljoneid järgijaid. Ehkki Türgis hakati kohe rohkelt inimesi vahistama, ei osanud 19-aastane Özdemir aimatagi, et ühel päeval tabab repressioonide laine teda Eestis. Ent sel kuul see juhtus.