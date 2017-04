Omedu kalasadama ehituse kohta esitati kuriteoteade

Ilmselt oli allkirjade võltsimine vajalik, et saada kätte järgmine osa toetusest, seisab kuriteoteates.

Möödunud nädala lõpus esitati Lõuna ringkonnaprokuratuurile kuriteoteade PRIA toetatud Omedu kalasadama kai rekonstrueerimistööde kohta. Sellega taotletakse MTÜ Omedu Ranna Sadama Ühing ja selle endise juhi Tatjana Kudina tegevuse kohta kriminaalmenetluse algatamist. Avalduse järgi on objekti projektijuht Ivo Kosk veendunud, et projekti ehitusdokumente on võltsitud ja seeläbi kuritegu toime pandud.