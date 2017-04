Tänapäeva meditsiin tähendab rohkeid internetti ühendatud seadmeid, mille tarkvara turvalisus on ülioluline. Pilt on tehtud PERH-is, kus küberturvalisusega on tegeldud rohkem kui enamikus teistes haiglates.

Tänapäeva meditsiin tähendab rohkeid internetti ühendatud seadmeid, mille tarkvara turvalisus on ülioluline. Pilt on tehtud PERH-is, kus küberturvalisusega on tegeldud rohkem kui enamikus teistes haiglates. Foto: Andres Putting

Eesti raviasutused on hädas nii isikuandmete kaitse kui ka IT-turvalisusega.

Kujutlege, et teie süda on haige. Olete pikalt oodanud operatsiooni, mis annaks teile eluaastaid juurde. Haigekassa on teile halastanud, olete ühena vähestest pääsenud südameoperatsioonile. Lamate operatsioonilaual, skalpell on juba teinud teie kehasse lõike, mille kaudu teid hakatakse opereerima. Tõenäoliselt ümbritseb teid ekraanide ja digitehnoloogia viimane sõna, kuid neis seadmetes võib olla ka kümme aastat vana tarkvara. Igatahes on tegemist väga kallite aparaatidega, mis kõik on ühel või teisel moel internetti ühendatud. Ent hetkel, kui teid on medikamentidega unne suigutatud ja arst valmistub tegema keerulist operatsiooni, ilmub ekraanidele teade, et kõik selle haigla serveritesse laaditud andmed on krüptitud ja neile pääseb ligi siis, kui haigla tasub lunaraha. Teie olete samal ajal lahtilõigatuna operatsioonilaual, ühendatud nendesamade küberpättidega.