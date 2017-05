Ootus valitsuses. Mida IRL-i uus esimees Seeder saada tahab?

Täna saavad kokku koalitsioonierakondade esimehed, Seederilt oodatakse täpseid ettepanekuid.

Nüüd, kus IRL-i uus esimees Helir-Valdor Seeder on märku andnud, et tahab koalitsioonileppes – eelkõige maksuteemades – muudatusi, on suur küsimus, mida see valitsusele kaasa toob.

Kõik Eesti Päevalehega rääkinud poliitikud on äraootaval seisukohal: mida Seeder siis tahab? See võib selgeks saada juba täna. Üks kohtumine on Seederi, Keskerakonna esimehe Jüri Ratase ja SDE juhi Jevgeni Ossinovski vahel toimunud, kuid see ei olnud kuigi sisuline. Seeder konkreetseid mõtteid ei esitanud. Lause, et maksutõusud on halvad, ei tähenda sisulist ettepanekut, öeldakse. Ka ei osanud Seeder koalitsioonipartneritele öelda, kas ta ise tuleb ministriks.