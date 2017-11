Õpetajad ega koolijuht ei märganud üheksa aastat koolikiusamise all kannatanud poissi

Hiljuti avaldatud viimane PISA uuring täitis eestlaste rinna taas uhkusega: meie lapsed on Euroopa parimad probleemilahendajad. Märksa vähem tähelepanu sai tõsiasi, et koolikiusamist on meil endiselt liiga palju: 20% õpilasi kogeb koolis kiusamist. Igast sajast õpilasest 20 on koolis kaasõpilaste pilgete, naeru ja mõnituste märklauaks. Koolikiusamises pole Eestil rõõmustada millegi üle: meie koolides on kiusamist rohkem kui Euroopas keskmiselt ja OECD arvestuses on Eesti kolmekümnendal kohal.