Opositsioon ei pääse kohaliku lehe veergudele sõna võtma

Harjumaal oleva Muraste külaseltsi aktivist Aule Kikas, kes on ka Harku valla opositsioonisaadik, rääkis, kuidas kunagi tehti külaseltsi juhatusest grupipilt, kus kõik juhatuse liikmed seisid ilusti poolkaares. Kui foto vallalehele saadeti, jäid lehes ilmunud pildile ainult keskel olevad vallavõimuga seotud isikud. Äärtele jäänud opositsioonisaadikud ja lihtsalt ebavajalikud inimesed lõigati pildilt välja.

Kikas rääkis, et Muraste külaseltsi materjalide vallalehte saamisega pole muret olnud, aga vallavalitsuse kohta kriitiliste seisukohtade levitamiseks on nende valimisliit kasutanud oma veebilehte ja sotsiaalmeedia lehte. Valla ajalehte kirjutada pole nad isegi proovinud. „See on siiski vallavalitsuse häälekandja,” selgitas Kikas. Siiski loodab ta, et olukord muutub. Kui eelmise vallavanema Kaupo Rätsepa (IRL) ajal oli mure, et mõned lood ei mahtunud üldse lehte või neid toimetati liiga palju, siis uue vallavanema Erik Sandla (IRL) ajal paistab asi paranevat, ütles Kikas.