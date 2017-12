Opositsioon ühiselt maksureformi vastu ei astu, toimiv maksusüsteem lubatakse taastada pärast valimisi

Suurt salaplaani opositsioonil maksureformi vastu võitlemisel pole ja viidatakse, et ajakirjandus kirjutab maksudest õnneks palju ja teema on üleval. Oma seisukohtade väljendamisel on opositsioonil segased tunded.

„Kui midagi teravat ütleme, siis vastab osa, et oleme kibestunud. Teised ütlevad, et peaksime veel radikaalsemad olema,” sõnas Reformierakonna fraktsiooni liige Arto Aas. „Kibestumist pole, aga meie üldine hoiak on küll, et valitsuse seni tehtu, sealhulgas maksureform – meie seda muidugi mingisuguseks tulumaksumiinimumi reformiks ei nimeta, tegemist on astmelise tulumaksuga –, on piisavalt õudne"