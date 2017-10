Opositsiooni pahameeleks tõkestas Nestor enne valimisi arupärimiste laine

Üks võimalus, kuidas riigikogu opositsioon saab valitsuse liikmetele nende tegevuse või tegevusetuse kohta küsimusi esitada, on arupärimised. Ent pelgalt nende kirjapanekust ja esitamisest ei piisa, riigikogu juhatus võib arupärimised esitajatele ka tagasi saata. Septembris tegi riigikogu esimees Eiki Nestor seda lausa viis korda ja see on opositsioonis nördimust tekitanud.

Reformierakonna fraktsiooni liige Eerik-Niiles Kross näeb sellises tegevuses muret tekitavaid märke valitsuse katsest koalitsioonienamuse najal riigikogu liikmete küsimustest kõrvale hiilida.