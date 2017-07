Ossinovski: korruptsioon ja pettused tervishoiusüsteemis on fakt, kriminaalasju tuleb veel

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on meditsiinivaldkonna viimaste aastate jooksul läbipaistvamaks muutmine ja hiljuti ilmsiks tulnud pettusejuhtumid teedrajavad ning nende tegelik mõju ilmneb tulevikus.

1. juulist hakkas kehtima uus eesmärgiga hambaravihüvitise süsteem, ent seni on 547 hambaravikliinikust sellega liitunud ainult veidi üle 100, mistõttu hüvitis jääb paljudele inimestele kättesaamatuks. Hambaarstid on muudatust väljatöötamisest saadik kritiseerinud. Peale selle on tänavu avalikuks tulnud mitu haigekassaga seotud pettust, mille puhul on tähelepanu pälvinud haigekassa suletud suhtumine. Eesti Päevaleht rääkis neil teemadel valdkonna eest vastutava ministri Jevgeni Ossinovskiga.

Kuidas juhtus, et enamik hambaravikliinikuid pole nõus hüvitiste süsteemiga liituma ja haigekassa partneriks hakkama?

Eks see oli mõneti sellesse süsteemi sisse programmeeritud. Meil oli laias laastus kaks suurt valikut. Üks oli selline, et anda lihtsalt see raha hambaravikliinikutele ehk lasta raha vabale turule patsiendiga kaasa. See oleks kindlasti toonud kaasa hambaraviteenuse hinna tõusu ega oleks eesmärki, et hambaravi oleks rohkem kättesaadav, kõige paremal viisil täitnud. Sellepärast valisime, et hüvitist saab juhul, kui hambaravikliinik on haigekassa lepingupartner. Sellel juhul on hinnad piiratud. Kuna hambaraviturg on väga hajutatud, siis otsustasime selle asemel, et teha mingit hankemenetlust, kus valitakse lepingupartnerid, minna avatud lepingu võimalusele. Ehk siis kõik, kes soovivad selle raames teenust osutada, saavad seda teha.