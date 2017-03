Häirekeskuse tööjuhend vaadatakse küll üle, ent Ossinovski ei usu, et see toob kiirabi saatmise praktikasse suuri muudatusi.

Häirekeskuse tööjuhend vaadatakse küll üle, ent Ossinovski ei usu, et see toob kiirabi saatmise praktikasse suuri muudatusi.

Kõigepealt kaotatakse perearsti nõuandetelefoni minutitasu, samuti muudetakse häirekeskuse tööjuhendit.

Eesti Päevaleht tõi eelmisel nädalal avalikkuse ette kiirabitöötajate mure, et paljud väljakutsed ei vajaks üldse kiirabi. Tippvarustuses brigaadid käivad väljasõitudel, et plaastreid panna ja kassikriimustustele salvi määrida.

„Tegelikult on Eesti kiirabikorraldus üks parimaid tervishoiuteenused, mis meil on. Meil on meditsiiniline kiirabi, mis on väga hästi kättesaadav. See on väärtus, mida tuleb hoida,” ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski eile.