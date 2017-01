Tööinspektsioon saab õigusi juurde, et ettevõtetele ette kirjutada, kuidas tagada töötajate võrdne kohtlemine.

Sotsiaalministeerium tahab hakata kontrollima, kuidas on ettevõtetes lood soolise palgalõhega, et tagada naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmine. Järelevalve õigus antakse tööinspektsioonile ja ametile uute volituste andmiseks on koostamisel eelnõu.